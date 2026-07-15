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Контрафронт

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Оман: Гражданин Индии был убит и по меньшей мере 10 человек спасены после того, как иранские силы...

Оман: Гражданин Индии был убит и по меньшей мере 10 человек спасены после того, как иранские силы нанесли удар по коммерческому судну и загорелись у берегов Омана, к востоку от провинции Мусандам, в утренние часы по местному времени 12 июля.

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