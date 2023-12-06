Дорогой наш "Оливье": ударит ли новогодний салат по кошелькам жителей Уссурийска

Салат "Оливье" — блюдо, которое в любой сезон у россиян ассоциируется с Новым годом. Остаться вечером 31 декабря без традиционного праздничного яства мало кому захочется, а потому будет резонно запланировать покупку ингредиентов уже сейчас.
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