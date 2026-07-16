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Царьград

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Джабаров заявил о ненадежности безопасности США для монархий Залива

Джабаров заявил о ненадежности безопасности США для монархий Залива

Сенатор Владимир Джабаров заявил о недоверии Персидских монархий к безопасности США. Он отметил риск серьёзной угрозы в Кувейте, Катаре и Бахрейне из-за действий Ирана против американских военных объектов.

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