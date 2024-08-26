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Сенатор Джабаров: Дурова хотят заставить работать на французские спецслужбы

Сенатор Джабаров: Дурова хотят заставить работать на французские спецслужбы

Арест основателя Telegram Павла Дурова во Франции связан с намерением заставить его сотрудничать с французскими спецслужбами, считает первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров.

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