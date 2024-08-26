Сенатор Джабаров: Дурова хотят заставить работать на французские спецслужбы

Арест основателя Telegram Павла Дурова во Франции связан с намерением заставить его сотрудничать с французскими спецслужбами, считает первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии