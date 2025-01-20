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Александр Овечкин не пойдет на инаугурацию Трампа

Но избранный президент США сам навестил хоккейную арену накануне. Капитан клуба Национальной хоккейной лиги «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин не примет участие в инаугурации Дональда Трампа, которая состоится сегодня.

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