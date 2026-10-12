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Крымская газета

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Крымские ветераны СВО завоевали медали на «Кубке Защитников Отечества»

Крымские ветераны СВО завоевали медали на «Кубке Защитников Отечества»

В Краснодаре завершился межрегиональный «Кубок Защитников Отечества», в котором боролись за победу более 120 ветеранов специальной военной операции.

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