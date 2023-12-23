Мошенники активизировались перед Новым годом

Мошенники перед новогодними праздниками отправляют поддельные письма якобы от службы доставки. В фейковых письмах — сообщают, что посылка будет возвращена обратно, если он немедленно не предпримет какие-либо действия.
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