"Рекордная мамаша": Огромную пойманную щуку показали рыбаки в Новосибирской области

На удачу большую рыбину, как часто делают в таких случаях, мужчины отпустили.В Новосибирской области двое рыбаков поймали огромную щуку, фотографию с которой выложили в соцсети, а именно в группу "Рыбалка в Новосибирске" в соцсети "ВКонтакте".