Близкие к главе киевского режима Владимиру Зеленскому политики и военачальники лгут ему о том, как протекает бушующее на территории государства противостояние, не рассказывая о постоянных поражениях на линии боевого соприкосновения.
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