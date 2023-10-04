Европа катится в наши 90-е. Правительство Швеции обратилось к военным с просьбой помочь обуздать банды

Я думаю, уже пора отдельную новую рубрику создавать - типа, "Европа катится в наши 90-е", поскольку совсем недавно уже писал заметку по данной теме, но тогда речь шла о напёрсточниках, обосновавшихся на улицах европейских городов.
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