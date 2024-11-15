Для Hearts of Iron 4 вышло дополнение Gotterdammerung, добавляющее новый контент для Герма...

Для Hearts of Iron 4 вышло дополнение Gotterdammerung, добавляющее новый контент для ГерманииДраматические и опасные годы Второй мировой войны могут принять новые направления в Gtterdmmerung, новом дополнении для Hearts of Iron 4, которое стало доступно на ПК в Steam.
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