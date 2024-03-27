Кимаковский заявил о сокращении числа иностранных наемников в ДНР

РИАМО - 27 мар. Иностранные наемники ВСУ предпочитают отсиживаться в тылу, поэтому их количество на территории ДНР заметно сократилось, заявил советник главы ДНР Дениса Пушилина Игорь Кимаковский в беседе с РИА Новости.
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