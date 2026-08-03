Группировка "Запад" за сутки уничтожила 58 пунктов управления БПЛА и 157 беспилотников ВСУ

МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Подразделения Западной группировки войск за сутки сбили управляемую авиабомбу, реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS, уничтожили в числе прочего 58 пунктов управления БПЛА, 52 БПЛА самолетного типа, четыре барражирующих боеприпаса и 101 тяжелый квадрокоптер противника.
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