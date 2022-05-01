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Бородай высмеял мнение об «истощении» резервов РФ из-за спецоперации на Украине

Бородай высмеял мнение об «истощении» резервов РФ из-за спецоперации на Украине

Депутат Государственной думы РФ, бывший премьер-министр Донецкой народной республики (ДНР), глава Союза добровольцев Донбасса Александр Бородай отреагировал на мнения о якобы «истощении» у России резервов для продолжения спецоперации на Украине.

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