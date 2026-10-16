Американский лидер охарактеризовал регион как «красивейший участок земли».Президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу Newsmax назвал Крым «самой ценной частью Украины» и заявил, что полуостров якобы со всех четырех сторон омывается океаном.
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