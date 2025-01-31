Чиновников Минпромторга Зырянову и Воробьева оставили в СИЗО

Ранее правоохранители выяснили, что сотрудники министерства промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области осуществляли закупки образцов вооружения, амуниции, продуктов питания – иными словами всего того, что необходимо нашим бойцам на передовой – по завышенным ценам и несоответствующего качества.
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