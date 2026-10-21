По данным свежего прогноза погоды, на Гран-при США ожидаются сухие и жаркие условия. На протяжении уик-энда температура будет держаться выше 25 градусов, в субботу воздух может прогреться до +30.
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