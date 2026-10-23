Президент США Дональд Трамп допустил возможность участия в выборах главы государства на третий срок. Американский лидер заявил, что считает за собой право снова баллотироваться на пост президента, хотя Конституция США содержит ограничения для президентов, занимавших должность дважды.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- ИС Мосты Киева через...
- Проезд в Москве и...
- Краткосрочную аре...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым