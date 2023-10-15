Как банк Citigroup завершил III квартал

Citigroup стал одним из первых среди бакнов, выпустившим финансовый отчет ха прошедший III квартал. Вопреки опасениям инвесторов, на показатели компании никак не повлиял период повышения процентных ставок.
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