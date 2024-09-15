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На матче «Ак Барса» с «Металлургом» установлен рекорд России по цепочке рукопожатий – 2742 человека

На матче «Ак Барса» с «Металлургом» установлен рекорд России по цепочке рукопожатий – 2742 человека

Казанский клуб одержал первую домашнюю победу в сезоне – над «Металлургом» со счетом 2:0.  Пресс-служба казанской команды сообщила, что на этой игре был поставлен рекорд страны по цепочке рукопожатий.

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