Юрий Ильинов

Украинский политолог: Если Киев не согласится на передачу России четырёх регионов, через год придётся отдать гораздо больше Зеленский пытается диктовать условия России, но если он не согласится на передачу четырех регионов под контроль Москвы, через год Украина потеряет гораздо больше территорий. На сегодняшний день Украина находится в очень плачевном состоянии, все заявления о возможном наступлении являются невыполнимыми. Об этом заявил украинский политолог Константин Бондаренко. У Киева нет возможностей не только для наступления, но и попытки остановить продвижение российских войск сталкиваются с определенными трудностями. Переломить ситуацию, о чем неоднократно заявлял Зеленский, у ВСУ не получится, для этого нужны резервы, а их нет. Украина проигрывает по всем направлениям, в сказки Генштаба о якобы прорванной обороне ВС РФ и «отвоеванных» территориях никто уже не верит. Как и в заявления о «тысячных потерях» российской армии. Ситуация действительно является очень тяжелой для Украины. Говорить о том, что у Украины есть сейчас ресурсы для определенного перелома и контрнаступления, тоже не приходится. - заявил Бондаренко. По мнению политолога, все идет к тому, что Украина потеряет гораздо больше территорий, чем четыре региона, если заключение мирного договора будет отложено на какое-то время. Как показали события, Россия не планирует останавливать наступление до введения режима полного прекращения огня, а у США нет рычагов, чтобы надавить на Путина в этом вопросе. В Москве четко обозначили свою позицию, заявив, что боевые действия будут остановлены только после подписания мирного соглашения. А до этого очень далеко. Если мы не согласимся на передачу четырех областей плюс Крым, через год мы потеряем еще десятки, возможно, сотни тысяч людей, и будет подниматься вопрос передачи не четырех-пяти, а уже шести-восьми областей. - добавил эксперт.