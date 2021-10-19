Украина ничего не может без России, и капитуляция Украину не спасет – она никому не нужна

НОВОСТИ, СОБЫТИЯ, ФАКТЫПолитикаУкраина ничего не может без России, и капитуляция Украину не спасет – она никому не нужна вот такая гидность Сейчас мы видим результат эксперимента, который в других условиях был бы невозможен.Вернуться к статье7317НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьВладимир БайковИгорь КузнецовСколько совместных проектов загублено. Как, например, "морской старт". И очень быстро в России стали выпускать ту продукцию, которая раньше поставлялась из Украины, когда были налажены производственные связи. Пример - правительство Украины приняло решение о запрете на продажу в Россию авиационных двигателей Д-436. Данный тип авиамоторов, производимый корпорацией «Мотор Сич», был разработан и выпускался сразу для целого ряда гражданских воздушных судов, среди которых Ту-334, Бе-200 и Ан-134. И что? Сами наладили производство, а «Мотор Сич» будет продан "с молотка". США запретили продавать его китайцам, значит просто закроют.Vlad ВладНу что, хохложопые, ПРОСРАЛИ СТРАНУ?! Давайте, на польские плантации, раком кверху, клубнику собирать и вышиванками своими - немецкие унитазы мыть, БЫДЛО ТУПОГОЛОВОЕ!!!Олег ВиноградовОтлично сказано.Vlad ВладУверен, что Вы сказали бы не хуже. Спасибо за поддержку.Алекс ZLOYBOYЗапудрили себе мозги, дружно легли под бандеро-евреев, которые во время ВОВ были (в обозе фашистской хермании), и чо вы с них хотите, как говорят в Одессе... Города-герои тоже дружно забыли о своём геройстве... И какой должен быть результат? Приплыли... Как говорил незабвенный О.Бендер на румынской границе... И чо? Россия теперь всю эту руину должна восстанавливать? А статья - по делу...Анатолий ПахотинУкраина никогда не состоится, как полноценное серьезное государство, ибо на трех хохлов четыре гетмана. Но главная черта хохложопых - это врожденное предательство и с этим ничего не поделаешьВКВалерий КорытовКак в анекдоте. Что такое хохол во время войны? Это партизан! Два хохла - партизанский отряд! Три хохла- партизанскийВКВалерий КорытовКак в анекдоте. Что такое хохол во время войны? Это партизан! Два хохла - партизанский отряд! Три хохла- партизанский отряд с предателем!ВВВладимир ВитковскийПотрепанной шлюхе- место на помойке !!!ММарияЭто очень актуальный вопрос . Украина монополизировала рынок женской проституции в Европе по обслуживанию африканских мигрантов. Труженицы быстро изнашиваются, где взять столько помоек?ВВВладимир ВитковскийЧто Вы предлагаете-утилизировать?ИванВВоробейОчень точная статья! Можно надеяться, что когда Украина до конца разорится, не имея ничего кроме раздутого самомнения за душой, с чем укро-фашисты себя неотвязно проассоциировали, она сможет прийти на поклон к России - может хоть в наемные работники возьмут. С этой точки зрения, этот горький опыт для народа Украины может быть будет полезным, в конце концов.Сергей Федосеев...вожак троглодитов тоже наверное мостился поближе к костерку...ВВЛАДИСЛАВКак правило, осознав свою никчёмность, хохлы начинают гадить. Так они делают (в смысле гадят) везде и на бытовом и на государственном уровне. Такая вот гадливая нация.Ed Red+++ВОВилен ОчаковскийУважаемый ВЛАДИСЛАВ, не надо ТАК, огульно, обобщать. В глубоко мною уважаемой Русской нации тоже - гаднюков/говнюков/мерзавцев и пр. нечисти хватет:Александр Сытин/Андрей Никулин/Дмитрий Некрасов/яьлочник Николай Рыбаков/Анатолий Пашинин/Илья Пономарёв/отец и сын Гудковы/профессор Зубов - несть им числа: имя им легион... Беда украинской нации в том, что во власть над ней, с помощью забугорных мерзавцев прорываются - не Украинцы, а ХОХЛЫ. А у ВАС лучше было при чистокровных русских - Горбачёве и ЕБНе? Это теперь ВАМ, с Божьей помощью, повезло - с Путиным и Лавровым. Нам бы ТАКИХ, вместо Зеленского и Кулебы. Увы и ах, Бог, пока, не даёт... А, чтобы не быть голословным, я приглашаю Вас, зайти на сайт Украинцев, а не ХОХЛОВ: http://prostopravda.ru/chernovik/shhe-ne-zmerzla-ukra%d1%97na-ukri-nezmerzuchi/ВВЛАДИСЛАВКонечно, и у нас всяких уродов хватает, но только у вас нацчванство возведено в общенациональную идею и государственную идеологию, причём поддержанную большинством населения Украины.ВВЛАДИСЛАВГлавная проблема, с точки зрения меня - "клятого вами москаля", в отношениях в другом. Видите ли, я до распада СССР 5 лет жил на Украине, неоднократно сиживал по разным поводам с хохлами (украинцами) за одним столом и уже тогда не раз слышал от них речи о "трудолюбивом украинском народе и о вечно пьяных москалях". Тогда об этом говорили единицы хохлов, а остальные украинцы сидели, молча слушали и никто эти речи не останавливал - видимо всё их молчаливо устраивало. Зачем мне нужны люди, которые таких как я про себя призирают. Остановимся на том: вы призираетет меня, а я вас, вы ненавидите меня, а я вас, если вы будете убивать таких как я, то я это же буду делать с вами.ВОВилен ОчаковскийВладислав, видимо, Вы мою ссылку не открывали, а если Вы её, всё же, открывали, и после этого выдаёте такой БСК:"Остановимся на том: вы призираетет меня, а я вас, вы ненавидите меня, а я вас, если вы будете убивать таких как я, то я это же буду делать с вами.", значит известное изречение Сергея Викторовича Лаврова: "ДБ...Бл..." относится и к Вам. При этом я заверяю Вас, убивать таких как Вы, я не намерен, разве что - не общаться, поскольку это равносильно метанию бисера перед...или - гороха об стенку...ВВЛАДИСЛАВА-ха-ха-ха!!! Про "бисер перед...." - так похоже на хохла! Опять презрение к собеседнику и желание выставить себя выше оппонента. Ваши понты вас и погубят. Не жаль. А-ха-ха-ха!!!!ВОВилен ОчаковскийКонец связи: с отпетыми дебилами не общаюсь!ВВЛАДИСЛАВВот - вот всегда вы, хохлы, так удаляетесь, высоко задрав свой шнобель. Не смешите.KarmadonСпасибо за ссылку. Вы правы на все 100%. Я русский, но считаю нас одним народом с общим корнем - Киевская Русь. И как бы не пыжилась всякая мразь нас разделить - не выйдет!KarmadonОстанавливайтесь на чем хотите, но я - русский, смею полагать, не менее, чем Вы, живущий на Украине с конца 70-х (г.Донецк) - с Вами не из одной песочницы. Вы отвечаете не какому-то абстрактному "хохлу", но вполне конкретному Вилену Очаковскому, для которого Вы не "клятый москаль", который Вас не презирает, не ненавидит, и таких как Вы - не убивает. Я бы на Вашем месте извинился.ВОВилен ОчаковскийСпасибо огромное, уважаемый Karmadon!!! Вот это - сюрприз: встретить на "МирТесном трёподроме", где правят балом ксенофобы типа ВЛАДИСЛАВА трезво мыслящего комментатора - это чрезвычайная редкость. Если мой журнал Вам интересен, могу дать его адресKarmadonНе думаю, что ник "ВЛАДИСЛАВ" - дебил. Сильное подозрение, что тролль на жалованье, функция которого проста - не допустить взаимопонимания между нами.KarmadonЯ отнюдь не "хохол", однако если не увижу от Вас извинения перед Виленом, повторю вслед за ним: с отпетыми дебилами не общаюсь!ВОВилен ОчаковскийЕщё раз, преогромнейшее архиспасибище за моральную поддержку! Был бы очень рад с Вами сотрудничать в моём интернационалистском/антифашистском/антибандеровском журнале "просто ПРАВДА". Кстати, большинство моих корреспондентов - из России(Москва, Питер, Тверь, Севастополь. Майкоп,Обнинск, Мирный(Якутия) и др.)ВОВилен ОчаковскийP.S. А от ВЛАДИСЛАВА я извинения не дождусь: в ИХ лексиконе слова "извините" нет - там преобладают словечки типа : "нах..." и "пох...". ТАКИЕ персонажи, в основном, по фене ботают.KarmadonДайте, посмотрю с интересом. Кстати, в каком городе живете, не секрет? Я дончанин, что воротят здесь ваши "свидомые", вижу собственными глазами, но нет у меня к украинцам ни злобы, ни ненависти. Отношение, скорее... как к младшему братишке тинейджеру, со всем его юношеским максимализмом и подростковыми понтами. Надеюсь, перерастет, оглянется и поймет, что натворил по глупости. Как поняли, в конце концов, немцы. Поняли и ужаснулись. И то, что у кого-то дедушка служил в СС, а у другого погиб на "Невском пятачке" не мешает их внукам иметь нормальные человеческие отношения. Хотя я до этого доживу вряд ли.KarmadonСкорее всего. Для таких извиниться - значит, открыто признать неправоту, а этого быть не может ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ.ВОВилен ОчаковскийНе секрет:живу в Александрии Кировоградской области, а мой побратим Микола Сидневец живёт в Авдеевке. Адоес моего майта: www.prostopravda.ru почта редакции: vilen.ochakovskiy@gmail.comKarmadonДякую.ВОВилен ОчаковскийБудь ласка.Алексей КамышовНет такой национальности, как "украинец"! Это тоже самое, что "волжанин", "дальневосточник", "уралец" и так далее. Это "определение по месту жительства", а не национальность. Значение "национальность" слову "украинец" присвоили австро-венгерские оккупанты западных славянских территорий, делая из местного населения для себя рабов. И, кстати, поляки там тоже отметились, и турки, привнеся свои "национальные особенности" в характерные черты "украинства"... PS. "...Когда украинец умнеет, он становится русским..." (с) PPS. Желаю Вам избавляться от всего, что связано с "украинством", как от рабского клейма, а не гордиться этим. С наилучшими пожеланиями и не обижайтесь на мои слова.ВВЛАДИСЛАВТы и твой Вилен никто и звать тебя никак, чтобы я перед тобой извинялся.Елена АндрееваТак было всегда. Выставляли себя вперёд, ничего умного и полезного не делая, но приписывали себе всё достижения. При первой же проверке, проявлялась никчемность и лживость во всём.Альбина КолесниковаУкраина никогда и никому не нужна .VGVasily GolovУкраина гадить России мастер.5,7 млрд$ ушло на импортозамещение двигателей для кораблей и вертолетов,модернизации систем автоматики Тополь.не возврат МО авансовых платежей,долга в 3 млрд$.Они организовали несколько резолюций ООН и ПАСЕ.Граница России открыта для граждан Украины,но украинская закрыта для граждан России.Молодцы!БОБорис ОсиповОМолег мотынгаЕсли в семье один ребенок вор, разве его выгоняют из семьи ?ГЕГригорьева ЕленаОграничивают его деятельность, а когда повзраслеет, то пусть посидит в сторонке, подумает.ОМолег мотынгаСогласен.bianka БелаяДа, когда он становится взрослым и сам отвечает за свою жизнь и свои поступки. Его перестают кормить, опекать, ему не позволяют входить в семейный дом и выносить из него ценности. Но, если у него проснется совесть и он попросит прощения, его, конечно, простят и будут приглашать к семейному обеду. При этом помня, что контролировать сыночка всё же стоит.ОМолег мотынгаИ , Вы правы.ВКВячеслав КормилицынВсе так.Юрий ГоленковМечтать не вредно, вредно мриять, ибо мрии бреду подобны. Шумерец не баран, просто мозги так устроены. Даже ефрейтором может стать, но только при наличии русского сержанта.Елена ФилипповаНу, и пора перестать о ней писать и балаболить по три часа на токшоу на ТВ. Слишком много внимания.IAIness AarteeЧистая правда.Обама КозелПоговорить больше не о чем.Вечная тема ни о чем,но бабло за рекламу в карман лезет само.Алла ДубининаУкраина сама подсела на иглу: запад нам поможэ и США тоже. И пока им это будет мерещится, с ними говорить не о чем. Сами заболели сами пусть и лечатся от иллюзий - когда очнутся тогда и можно попытаться общаться, но не раньше .Потому что если мы их начнем лечить, все претензии за процедуры они предъявят нам- так что пусть сами, как ни будь спускаются с небес в реальность.Галина ЕмельяноваУкраине надо самим организовать свой распад: отдать части своей территории Польше, Австрии, Венгрии и России. Чтобы осталось МАЛОРОСИЯ в своих ещё царских границах. И это Малоросия никому особо не нужна. Может оставшись наедине сама с собой она сможет стать государством...Николай НиколаевичС какого бодуна? С огромной территорией не получилось,а у фигового листка получится?Николай СмирновНа Украине власть захватили укрофашисты-западенцы, они не имеют никаких прав на эти земли, выделенные Россией на время пребывания Украины в составе СССР. Это исконно русские земли и никому кроме России укропейцы отдавать их не имеют права, они их не отвоёвывали, не покупали и не зарабатывали, а получили во временное пользование от русского народа. Сами могут убираться хоть к чёртовой матери.Галина ЕмельяноваОгромная территория не по уму, а на малой займутся туризмом и худо бедно проживут...Галина ЕмельяноваТерриторию Украины со времен Запорожской Сечи, прирезали, урезали, это дело историков-архивистов найти "концы". "западенцы" народ неоднородный и есть ли у них притязания на территорию современной Украины не знаю. Это мне дилетантки так видится будущее Украины.Татьяна КонончукНу и Слава Богу, что так считаете. Может оставите её уже в покое. А то уже задолбали бредятиной. Извините, ничего личного.Эдуард Александров"...все отношения с Украиной сведены к контролю того, как бы чего не украли". Бандерлоги и есть бандерлоги...Lubov DudarevaПолностью поддерживаю статью, Украина лакомый кусочек и в плане чернозема и в плане природы, райский уголок. Пусть земли купят богатые , все равно из каких стран и построят там курортные жемчужины и дружественные природе бизнесы, которые дадут миллионы рабочих мест. Никто не пожалеет. Европа близко и Сибирь недалеко. Польша платит Украинцам 1000 евро зарплату в месяц. А я, как любитель театров, живущий в Европе, отвожу на Украину много денег на потрясающие балеты и в великолепные театры. Виза не нужна. Да здравствуйет Украина.Юрий ГоленковПеречень далеко не полный, в частности, были заявлены кружевные труселя - как с этим обстоят дела?Серж ЮжанинNatalija OsmininaМогу повторить слова Жени Лукашина: "Надо меньше пить". Хотя.. с другой стороны такие мрии могут быть и не только от алкоголя... Вы уж там сами разберитесь. Мечтать, конечно, не вредно, но желательно ближе к реальности.Юрий ГоленковЦе зрада. На жовто-блакитных задницах отсутствуют лики святых - Стёпы и Ромы.Николай ТитовНадоело про Украину. Со всех утюгов только и слышно, как у них там плохо. Однако у них уже сменилось за 30 лет 6 президентов, и ВВП у них растет на 4% в год, а у нас на 1% и то со скрипом.Серж ЮжанинЭто в Украине ВВП растет?...Natalija OsmininaСмена шила на мыло непременно выдувает мыльные пузыри - великой истории Украины, роста её ВВП, вхождения её в НАТО и ЕС. Увы, пузыри имеют тенденцию лопаться. Остается только "шило", причем двойное, и от НАТО и от ЕС. Видимо, сразу в два отверстия.Николай ТитовА за одно и о уровне коррупции. По данным опубликованным в сети и из довольно серьёзных источников, там уровень коррупции ниже почти на 10 пунктов.Александр ЛисовскийЧитаешь всю эту х.... и душа радуется - живут же люди , ещё и хуже чем мы .Lubov Dudareva" Могу повторить слова Жени Лукашина: "Надо меньше пить". Гэбистам в интернете привет.По их переходу на личности, когда ума нет - узнаю гэбистов почерк." а я милого узнаю по походке, он носит носит брюки галифе"ВВЛАДИСЛАВВы про каких гэбистов - украинских или российских? Все они из одной системы и с одинаковыми подходами.Владимир Ильич КрупскийВы говноКомментировать
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