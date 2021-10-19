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Украина ничего не может без России, и капитуляция Украину не спасет – она никому не нужна

Украина ничего не может без России, и капитуляция Украину не спасет – она никому не нужна

вот такая гидность Сейчас мы видим результат эксперимента, который в других условиях был бы невозможен.

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Владимир Байков
Игорь Кузнецов
Сколько совместных проектов загублено. Как, например, "морской старт". И очень быстро в России стали выпускать ту продукцию, которая раньше поставлялась из Украины, когда были налажены производственные связи. Пример - правительство Украины приняло решение о запрете на продажу в Россию авиационных двигателей Д-436. Данный тип авиамоторов, производимый корпорацией «Мотор Сич», был разработан и выпускался сразу для целого ряда гражданских воздушных судов, среди которых Ту-334, Бе-200 и Ан-134. И что? Сами наладили производство, а «Мотор Сич» будет продан "с молотка". США запретили продавать его китайцам, значит просто закроют.
Vlad Влад
Ну что, хохложопые, ПРОСРАЛИ СТРАНУ?! Давайте, на польские плантации, раком кверху, клубнику собирать и вышиванками своими - немецкие унитазы мыть, БЫДЛО ТУПОГОЛОВОЕ!!!
Олег Виноградов
Отлично сказано.
Vlad Влад
Уверен, что Вы сказали бы не хуже. Спасибо за поддержку.
Алекс ZLOYBOY
Запудрили себе мозги, дружно легли под бандеро-евреев, которые во время ВОВ были (в обозе фашистской хермании), и чо вы с них хотите, как говорят в Одессе... Города-герои тоже дружно забыли о своём геройстве... И какой должен быть результат? Приплыли... Как говорил незабвенный О.Бендер на румынской границе... И чо? Россия теперь всю эту руину должна восстанавливать? А статья - по делу...
Анатолий Пахотин
Украина никогда не состоится, как полноценное серьезное государство, ибо на трех хохлов четыре гетмана. Но главная черта хохложопых - это врожденное предательство и с этим ничего не поделаешь
Валерий Корытов
Как в анекдоте. Что такое хохол во время войны? Это партизан! Два хохла - партизанский отряд! Три хохла- партизанский
Валерий Корытов
Как в анекдоте. Что такое хохол во время войны? Это партизан! Два хохла - партизанский отряд! Три хохла- партизанский отряд с предателем!
Владимир Витковский
Потрепанной шлюхе- место на помойке !!!
Мария
Это очень актуальный вопрос . Украина монополизировала рынок женской проституции в Европе по обслуживанию африканских мигрантов. Труженицы быстро изнашиваются, где взять столько помоек?
Владимир Витковский
Что Вы предлагаете-утилизировать?
Иван
Воробей
Очень точная статья! Можно надеяться, что когда Украина до конца разорится, не имея ничего кроме раздутого самомнения за душой, с чем укро-фашисты себя неотвязно проассоциировали, она сможет прийти на поклон к России - может хоть в наемные работники возьмут. С этой точки зрения, этот горький опыт для народа Украины может быть будет полезным, в конце концов.
Сергей Федосеев
...вожак троглодитов тоже наверное мостился поближе к костерку...
ВЛАДИСЛАВ
Как правило, осознав свою никчёмность, хохлы начинают гадить. Так они делают (в смысле гадят) везде и на бытовом и на государственном уровне. Такая вот гадливая нация.
Ed Red
+++
Вилен Очаковский
Уважаемый ВЛАДИСЛАВ, не надо ТАК, огульно, обобщать. В глубоко мною уважаемой Русской нации тоже - гаднюков/говнюков/мерзавцев и пр. нечисти хватет:Александр Сытин/Андрей Никулин/Дмитрий Некрасов/яьлочник Николай Рыбаков/Анатолий Пашинин/Илья Пономарёв/отец и сын Гудковы/профессор Зубов - несть им числа: имя им легион... Беда украинской нации в том, что во власть над ней, с помощью забугорных мерзавцев прорываются - не Украинцы, а ХОХЛЫ. А у ВАС лучше было при чистокровных русских - Горбачёве и ЕБНе? Это теперь ВАМ, с Божьей помощью, повезло - с Путиным и Лавровым. Нам бы ТАКИХ, вместо Зеленского и Кулебы. Увы и ах, Бог, пока, не даёт... А, чтобы не быть голословным, я приглашаю Вас, зайти на сайт Украинцев, а не ХОХЛОВ: http://prostopravda.ru/chernovik/shhe-ne-zmerzla-ukra%d1%97na-ukri-nezmerzuchi/
ВЛАДИСЛАВ
Конечно, и у нас всяких уродов хватает, но только у вас нацчванство возведено в общенациональную идею и государственную идеологию, причём поддержанную большинством населения Украины.
ВЛАДИСЛАВ
Главная проблема, с точки зрения меня - "клятого вами москаля", в отношениях в другом. Видите ли, я до распада СССР 5 лет жил на Украине, неоднократно сиживал по разным поводам с хохлами (украинцами) за одним столом и уже тогда не раз слышал от них речи о "трудолюбивом украинском народе и о вечно пьяных москалях". Тогда об этом говорили единицы хохлов, а остальные украинцы сидели, молча слушали и никто эти речи не останавливал - видимо всё их молчаливо устраивало. Зачем мне нужны люди, которые таких как я про себя призирают. Остановимся на том: вы призираетет меня, а я вас, вы ненавидите меня, а я вас, если вы будете убивать таких как я, то я это же буду делать с вами.
Вилен Очаковский
Владислав, видимо, Вы мою ссылку не открывали, а если Вы её, всё же, открывали, и после этого выдаёте такой БСК:"Остановимся на том: вы призираетет меня, а я вас, вы ненавидите меня, а я вас, если вы будете убивать таких как я, то я это же буду делать с вами.", значит известное изречение Сергея Викторовича Лаврова: "ДБ...Бл..." относится и к Вам. При этом я заверяю Вас, убивать таких как Вы, я не намерен, разве что - не общаться, поскольку это равносильно метанию бисера перед...или - гороха об стенку...
ВЛАДИСЛАВ
А-ха-ха-ха!!! Про "бисер перед...." - так похоже на хохла! Опять презрение к собеседнику и желание выставить себя выше оппонента. Ваши понты вас и погубят. Не жаль. А-ха-ха-ха!!!!
Вилен Очаковский
Конец связи: с отпетыми дебилами не общаюсь!
ВЛАДИСЛАВ
Вот - вот всегда вы, хохлы, так удаляетесь, высоко задрав свой шнобель. Не смешите.
Karmadon
Спасибо за ссылку. Вы правы на все 100%. Я русский, но считаю нас одним народом с общим корнем - Киевская Русь. И как бы не пыжилась всякая мразь нас разделить - не выйдет!
Karmadon
Останавливайтесь на чем хотите, но я - русский, смею полагать, не менее, чем Вы, живущий на Украине с конца 70-х (г.Донецк) - с Вами не из одной песочницы. Вы отвечаете не какому-то абстрактному "хохлу", но вполне конкретному Вилену Очаковскому, для которого Вы не "клятый москаль", который Вас не презирает, не ненавидит, и таких как Вы - не убивает. Я бы на Вашем месте извинился.
Вилен Очаковский
Спасибо огромное, уважаемый Karmadon!!! Вот это - сюрприз: встретить на "МирТесном трёподроме", где правят балом ксенофобы типа ВЛАДИСЛАВА трезво мыслящего комментатора - это чрезвычайная редкость. Если мой журнал Вам интересен, могу дать его адрес
Karmadon
Не думаю, что ник "ВЛАДИСЛАВ" - дебил. Сильное подозрение, что тролль на жалованье, функция которого проста - не допустить взаимопонимания между нами.
Karmadon
Я отнюдь не "хохол", однако если не увижу от Вас извинения перед Виленом, повторю вслед за ним: с отпетыми дебилами не общаюсь!
Вилен Очаковский
Ещё раз, преогромнейшее архиспасибище за моральную поддержку! Был бы очень рад с Вами сотрудничать в моём интернационалистском/антифашистском/антибандеровском журнале "просто ПРАВДА". Кстати, большинство моих корреспондентов - из России(Москва, Питер, Тверь, Севастополь. Майкоп,Обнинск, Мирный(Якутия) и др.)
Вилен Очаковский
P.S. А от ВЛАДИСЛАВА я извинения не дождусь: в ИХ лексиконе слова "извините" нет - там преобладают словечки типа : "нах..." и "пох...". ТАКИЕ персонажи, в основном, по фене ботают.
Karmadon
Дайте, посмотрю с интересом. Кстати, в каком городе живете, не секрет? Я дончанин, что воротят здесь ваши "свидомые", вижу собственными глазами, но нет у меня к украинцам ни злобы, ни ненависти. Отношение, скорее... как к младшему братишке тинейджеру, со всем его юношеским максимализмом и подростковыми понтами. Надеюсь, перерастет, оглянется и поймет, что натворил по глупости. Как поняли, в конце концов, немцы. Поняли и ужаснулись. И то, что у кого-то дедушка служил в СС, а у другого погиб на "Невском пятачке" не мешает их внукам иметь нормальные человеческие отношения. Хотя я до этого доживу вряд ли.
Karmadon
Скорее всего. Для таких извиниться - значит, открыто признать неправоту, а этого быть не может ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ.
Вилен Очаковский
Не секрет:живу в Александрии Кировоградской области, а мой побратим Микола Сидневец живёт в Авдеевке. Адоес моего майта: www.prostopravda.ru почта редакции: vilen.ochakovskiy@gmail.com
Karmadon
Дякую.
Вилен Очаковский
Будь ласка.
Алексей Камышов
Нет такой национальности, как "украинец"! Это тоже самое, что "волжанин", "дальневосточник", "уралец" и так далее. Это "определение по месту жительства", а не национальность. Значение "национальность" слову "украинец" присвоили австро-венгерские оккупанты западных славянских территорий, делая из местного населения для себя рабов. И, кстати, поляки там тоже отметились, и турки, привнеся свои "национальные особенности" в характерные черты "украинства"... PS. "...Когда украинец умнеет, он становится русским..." (с) PPS. Желаю Вам избавляться от всего, что связано с "украинством", как от рабского клейма, а не гордиться этим. С наилучшими пожеланиями и не обижайтесь на мои слова.
ВЛАДИСЛАВ
Ты и твой Вилен никто и звать тебя никак, чтобы я перед тобой извинялся.
Елена Андреева
Так было всегда. Выставляли себя вперёд, ничего умного и полезного не делая, но приписывали себе всё достижения. При первой же проверке, проявлялась никчемность и лживость во всём.
Альбина Колесникова
Украина никогда и никому не нужна .
Vasily Golov
Украина гадить России мастер.5,7 млрд$ ушло на импортозамещение двигателей для кораблей и вертолетов,модернизации систем автоматики Тополь.не возврат МО авансовых платежей,долга в 3 млрд$.Они организовали несколько резолюций ООН и ПАСЕ.Граница России открыта для граждан Украины,но украинская закрыта для граждан России.Молодцы!
Борис Осипов
олег мотынга
Если в семье один ребенок вор, разве его выгоняют из семьи ?
Григорьева Елена
Ограничивают его деятельность, а когда повзраслеет, то пусть посидит в сторонке, подумает.
олег мотынга
Согласен.
bianka Белая
Да, когда он становится взрослым и сам отвечает за свою жизнь и свои поступки. Его перестают кормить, опекать, ему не позволяют входить в семейный дом и выносить из него ценности. Но, если у него проснется совесть и он попросит прощения, его, конечно, простят и будут приглашать к семейному обеду. При этом помня, что контролировать сыночка всё же стоит.
олег мотынга
И , Вы правы.
Вячеслав Кормилицын
Все так.
Юрий Голенков
Мечтать не вредно, вредно мриять, ибо мрии бреду подобны. Шумерец не баран, просто мозги так устроены. Даже ефрейтором может стать, но только при наличии русского сержанта.
Елена Филиппова
Ну, и пора перестать о ней писать и балаболить по три часа на токшоу на ТВ. Слишком много внимания.
Iness Aartee
Чистая правда.
Обама Козел
Поговорить больше не о чем.Вечная тема ни о чем,но бабло за рекламу в карман лезет само.
Алла Дубинина
Украина сама подсела на иглу: запад нам поможэ и США тоже. И пока им это будет мерещится, с ними говорить не о чем. Сами заболели сами пусть и лечатся от иллюзий - когда очнутся тогда и можно попытаться общаться, но не раньше .Потому что если мы их начнем лечить, все претензии за процедуры они предъявят нам- так что пусть сами, как ни будь спускаются с небес в реальность.
Галина Емельянова
Украине надо самим организовать свой распад: отдать части своей территории Польше, Австрии, Венгрии и России. Чтобы осталось МАЛОРОСИЯ в своих ещё царских границах. И это Малоросия никому особо не нужна. Может оставшись наедине сама с собой она сможет стать государством...
Николай Николаевич
С какого бодуна? С огромной территорией не получилось,а у фигового листка получится?
Николай Смирнов
На Украине власть захватили укрофашисты-западенцы, они не имеют никаких прав на эти земли, выделенные Россией на время пребывания Украины в составе СССР. Это исконно русские земли и никому кроме России укропейцы отдавать их не имеют права, они их не отвоёвывали, не покупали и не зарабатывали, а получили во временное пользование от русского народа. Сами могут убираться хоть к чёртовой матери.
Галина Емельянова
Огромная территория не по уму, а на малой займутся туризмом и худо бедно проживут...
Галина Емельянова
Территорию Украины со времен Запорожской Сечи, прирезали, урезали, это дело историков-архивистов найти "концы". "западенцы" народ неоднородный и есть ли у них притязания на территорию современной Украины не знаю. Это мне дилетантки так видится будущее Украины.
Татьяна Конончук
Ну и Слава Богу, что так считаете. Может оставите её уже в покое. А то уже задолбали бредятиной. Извините, ничего личного.
Эдуард Александров
"...все отношения с Украиной сведены к контролю того, как бы чего не украли". Бандерлоги и есть бандерлоги...
Lubov Dudareva
Полностью поддерживаю статью, Украина лакомый кусочек и в плане чернозема и в плане природы, райский уголок. Пусть земли купят богатые , все равно из каких стран и построят там курортные жемчужины и дружественные природе бизнесы, которые дадут миллионы рабочих мест. Никто не пожалеет. Европа близко и Сибирь недалеко. Польша платит Украинцам 1000 евро зарплату в месяц. А я, как любитель театров, живущий в Европе, отвожу на Украину много денег на потрясающие балеты и в великолепные театры. Виза не нужна. Да здравствуйет Украина.
Юрий Голенков
Перечень далеко не полный, в частности, были заявлены кружевные труселя - как с этим обстоят дела?
Серж Южанин
Natalija Osminina
Могу повторить слова Жени Лукашина: "Надо меньше пить". Хотя.. с другой стороны такие мрии могут быть и не только от алкоголя... Вы уж там сами разберитесь. Мечтать, конечно, не вредно, но желательно ближе к реальности.
Юрий Голенков
Це зрада. На жовто-блакитных задницах отсутствуют лики святых - Стёпы и Ромы.
Николай Титов
Надоело про Украину. Со всех утюгов только и слышно, как у них там плохо. Однако у них уже сменилось за 30 лет 6 президентов, и ВВП у них растет на 4% в год, а у нас на 1% и то со скрипом.
Серж Южанин
Это в Украине ВВП растет?...
Natalija Osminina
Смена шила на мыло непременно выдувает мыльные пузыри - великой истории Украины, роста её ВВП, вхождения её в НАТО и ЕС. Увы, пузыри имеют тенденцию лопаться. Остается только "шило", причем двойное, и от НАТО и от ЕС. Видимо, сразу в два отверстия.
Николай Титов
А за одно и о уровне коррупции. По данным опубликованным в сети и из довольно серьёзных источников, там уровень коррупции ниже почти на 10 пунктов.
Александр Лисовский
Читаешь всю эту х.... и душа радуется - живут же люди , ещё и хуже чем мы .
Lubov Dudareva
" Могу повторить слова Жени Лукашина: "Надо меньше пить". Гэбистам в интернете привет.По их переходу на личности, когда ума нет - узнаю гэбистов почерк." а я милого узнаю по походке, он носит носит брюки галифе"
ВЛАДИСЛАВ
Вы про каких гэбистов - украинских или российских? Все они из одной системы и с одинаковыми подходами.
Владимир Ильич Крупский
Вы говно

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