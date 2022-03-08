Гонсало Игуаин: Мбаппе и Холанд станут преемниками Месси и Роналду

Нападающий «Интер Майами» Гонсало Игуаин выразил мнение, что форвард «ПСЖ» Килиан Мбаппе и нападающий дортмундской «Боруссии» Эрлинг Холанд могут стать главными звездами в футболе после того, как Лионель Месси и Криштиану Роналду завершат карьеру.