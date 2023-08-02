Военное обозрение

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В США согласились модернизировать реактивные установки M270 MLRS для финской армии

В США согласились модернизировать реактивные установки M270 MLRS для финской армии

Финляндия может заключить соглашение с предприятиями американского оборонно-промышленного комплекса на сумму 395 миллионов долларов.

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