ВС РФ уничтожили робота и боевую машину ВСУ

Рассказал о ситуации начальник пресс-центра группировки Александр Гордеев, сообщает ТАСС. В течение суток было уничтожено - до 150 солдат, боевая машина пехоты, бронетранспортер М113, боевая бронированная машина Hummvee, буксируемая гаубица M198, несколько единиц автомобильной техники, робот на гусеничном ходу, несколько пунктов боепитания и ряд дронов.