УтроNews
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

УтроNews

107 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Алекс Сэм
    Всего один вопрос, какую зарплату получал таможенник Драганов если при выходе на пенсию открыл столько весьма серьёзн...Мутное дело генер...
  • Евгений Окс
    Вот и посмотрим, кто ради личной славы, готов предать, и подписать бумажку об осуждении СВО. Ждем списки предателей Р...Приглашенные на О...
  • Виталий Кирпиченко
    Чуть-чуть заинтриговали...Потанинское «депо...

ВС РФ уничтожили робота и боевую машину ВСУ

ВС РФ уничтожили робота и боевую машину ВСУ

Рассказал о ситуации начальник пресс-центра группировки Александр Гордеев, сообщает ТАСС. В течение суток было уничтожено - до 150 солдат, боевая машина пехоты, бронетранспортер М113, боевая бронированная машина Hummvee, буксируемая гаубица M198, несколько единиц автомобильной техники, робот на гусеничном ходу, несколько пунктов боепитания и ряд дронов.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх