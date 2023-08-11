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Презентация российской военной техники “Корона” запланирована на августовском форуме «Армия-2023»

Презентация российской военной техники “Корона” запланирована на августовском форуме «Армия-2023»

Специалисты входящего в структуру «Роскосмоса» Государственного ракетного центра им.Макеева планируют в ходе работы форума «Армия-2023», стартующего 14 числа в Кубинке, представить общественности перспективную ракету-носитель с именем «Корона».

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