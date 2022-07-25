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MWM: Китай может передать России новое оружие для борьбы с американскими HIMARS

MWM: Китай может передать России новое оружие для борьбы с американскими HIMARS

wikipedia.org / Staff Sgt. Ricardo Hernandez-Arocho / Общественное достояние Россия имеет надежных союзников, которые могут передать ей боевые системы для борьбы с американскими РСЗО HIMARS на Украине, пишет журнал Military Watch Magazine (MWM).

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