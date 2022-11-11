РИА Новости показало видео боя 1-й Славянской бригады на Авдеевском направлении

Российские СМИ распространяют видеозапись, на которой запечатлено сражение с участием бойцов второго батальона первой Славянской бригады Донецкой Народной Республики в одном из районов линии фронта, находящихся около населённого пункта Авдеевка.
Российские СМИ распространяют видеозапись, на которой запечатлено сражение с участием бойцов второго батальона первой Славянской бригады Донецкой Народной Республики в одном из районов линии фронта, находящихся около населённого пункта Авдеевка.
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