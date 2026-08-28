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Аргументы недели

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Семеновский: Путин и Лукашенко обсудят защиту от НАТО в Москве

Семеновский: Путин и Лукашенко обсудят защиту от НАТО в Москве

Президент Белоруссии Александр Лукашенко прибыл в Москву для переговоров с Владимиром Путиным. Среди ключевых тем встречи может оказаться совместная защита от агрессии НАТО, а также координация действий в рамках ОДКБ, Союзного государства и ШОС.

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