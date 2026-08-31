Матвиенко поздравила русских с Днем знаний и пожелала успехов

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко поздравила русских с Днем знаний 1 сентября, подчеркнув важность образования для успешной карьеры и благодарность педагогам за их вклад в развитие молодого поколения.
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