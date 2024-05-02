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Мигранты-рецидивисты прятались от полицейских на складах в Новосибирске

Мигранты-рецидивисты прятались от полицейских на складах в Новосибирске

Среди нелегалов были нарушители, которые попались представителям закона во второй раз.Мигранты пытались скрыться от полицейских во время рейда на территории Заельцовского и Первомайского районов Новосибирска, сообщает УТ МВД России по СФО.

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