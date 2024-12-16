С начала года в Крыму в ДТП погибли 186 человек, еще 1 396 получили травмы

Фото: Михаил ГладчукЗа 11 месяцев в Крыму произошло 1 154 ДТП в которых пострадали люди. Количество таких происшествий в республике снизилось по сравнению с прошлым годом на 10,5%, рассказал корреспонденту Крымского информационного агентства начальник отдела организационно-аналитической работы информационного обеспечения и пропаганды безопасности дорожного движения Управления ГИБДД МВД по РК Константин Кондря.