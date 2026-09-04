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Донецкая группа новостей

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Пора официально признать мат, вторым государственным языком https://t.me/webmoney_dn/331313Video: Клип

Пора официально признать мат, вторым государственным языком https://t.me/webmoney_dn/331313Video: Клип

Пора официально признать мат, вторым государственным языком https://t.me/webmoney_dn/331313.

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Новый комментарий от пользователя
Профиль пользователя dema72
dema72

Видимо для этой семьи вполне обычное дело такой ситиль общения...Мама вместо того чтобы возмутиться, сам вставила свои "Три копейки"... страшно....