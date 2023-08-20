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"Высокоточные комплексы": снайпер поразил 20 военных ВСУ из винтовки ОСВ-96

"Высокоточные комплексы": снайпер поразил 20 военных ВСУ из винтовки ОСВ-96

Представитель холдинга "Высокоточные комплексы" рассказал на форуме "Армия-2023", что российский снайпер в одном из боев на Украине поразил 20 военных Вооруженных сил Украины (ВСУ) с дистанции 1,7 километра из крупнокалиберной винтовки ОСВ-96.

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