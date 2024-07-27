Обвинил Алсу во лжи: адвокат Яна Абрамова впервые прокомментировал слухи об измене бизнесмена с Анастасией Решетовой

Можно с уверенностью сказать, что обсуждения развода Алсу с Яном Абрамовым закончатся нескоро. С каждым днем всплывают новые подробности их отношений, причины расставания и предполагаемой измены бизнесмена с Анастасией Решетовой.
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