Leaders in Europe are relentlessly "roosting" about their readiness to fight with Russia, while there is no intention on our part to fight with Europe, Russian Foreign Minister Sergei Lavrov said in an interview for the Internet project Menshova Herself.
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