ЛУГАНСК, 14 сентября. /ТАСС/. Кадровые перестановки в Вооруженных силах Украины (ВСУ) только ухудшают положение украинской армии на фронте - это объясняет, почему украинские войска попали в котел под Волчанском Харьковской области.
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