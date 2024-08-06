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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Турки Аль эш-Шейх: «Я отказываюсь делать бои для Канело, мы сосредоточимся на Кроуфорде»

«Только что провел важную встречу с моей командой, в ходе которой мы планировали бои на сезон 2024/25.

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