"Та самая заливная рыба". Сколько на Алтае стоит приготовить блюдо из "Иронии судьбы"

Многие знают знаменитую фразу: "Какая гадость эта ваша заливная рыба". На самом деле это весьма вкусное блюдо В Алтайском крае на приготовление знаменитой заливной рыбы, которую в новогоднюю ночь пробовали герои фильма "Ирония судьбы, или С легким паром!", потребуется 414 рублей.