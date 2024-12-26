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"Та самая заливная рыба". Сколько на Алтае стоит приготовить блюдо из "Иронии судьбы"

"Та самая заливная рыба". Сколько на Алтае стоит приготовить блюдо из "Иронии судьбы"

Многие знают знаменитую фразу: "Какая гадость эта ваша заливная рыба". На самом деле это весьма вкусное блюдо В Алтайском крае на приготовление знаменитой заливной рыбы, которую в новогоднюю ночь пробовали герои фильма "Ирония судьбы, или С легким паром!", потребуется 414 рублей.

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