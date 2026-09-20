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ИА Регнум

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Россия резко сократила объемы импорта картофеля из Китая

Россия резко сократила объемы импорта картофеля из Китая

Россия резко снизила объемы импорта картофеля из Китая за последний месяц. Соответствующие данные 20 сентября опубликованы на сайте китайской таможни.

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