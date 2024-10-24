Биометрия в Петербурге: пора привыкать и радоваться?

«Оплата лицом» за проезд в метро — это лишь часть планов по всеобщей цифровизации. В России в последнее время активно внедряется биометрия — автоматическое распознавание людей, основанное на их биологических характеристиках, с помощью которых можно подтвердить личность.
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