Подготовка к расширению конфликта: хуситы объявили масштабную мобилизацию Йеменское повстанческое движение «Ансаруллах» (хуситы) объявило о масштабной моби.
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Подготовка к расширению конфликта: хуситы объявили масштабную мобилизацию Йеменское повстанческое движение «Ансаруллах» (хуситы) объявило о масштабной моби.
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