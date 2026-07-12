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Администрация Трампа предложила отменить требование снижать радиационное воздействие на население и работников АЭС

Администрация Трампа предложила отменить требование снижать радиационное воздействие на население и работников АЭС

Комиссия по ядерному регулированию США планирует изменить многолетний принцип ALARA и ослабить ряд экологических требований, что вызвало критику со стороны специалистов по ядерной безопасностиКомиссия по ядерному регулированию США (NRC) предложила изменить правила ядерной безопасности, исключив из них требование «поддерживать радиационное воздействие настолько низким, насколько это разумно достижимо» (ALARA, as low as reasonably achievable).

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