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На дороге в обход Кемерова изменили максимально разрешенную скорость

На дороге в обход Кемерова изменили максимально разрешенную скорость

Власти региона определили максимально разрешенную скорость на Северо-Западном объезде Кемерова.Постановление, регулирующее скоростной режим на Северо-Западном обходе Кемерова, опубликовало правительство Кузбасса 4 декабря.

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