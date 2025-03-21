В Германии захотели лишить украинцев пособий

Власти Германии могут лишить украинских беженцев социальных пособий. Об этом сообщает Focus. Отмечается, что члены фракций ХДС/ХСС и СДПГ намерены обсудить вопрос о доходах беженцев для сокращения пособий вплоть до их отмены.
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