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«Боже, храни ЧМ». «Лига Ставок» побила рекорд по количеству клиентов и ставок в сутки на матче Франция – Испания

Продуктовый директор «Лиги Ставок» Денис Теплов рассказал о рекордных показателях компании на фоне матча Франция – Испания.

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