Часом, не фейк ли вброс видео 5 марта с Такером Карлсоном? Если да — зачем?

Alex Nемо

Начать нужно с того что Такер не говорит на русском. Раз его речь не слышна на видео значит это фейк, а если точнее то провокация именно с целью подставить самого Такера в первую очередь. "Источники в ЦРУ" - одно это уже является основанием для, как минимум, его задержания с целью выявления этих самых источников! Ни один из здравомыслящих серьезных журналистов уровня Такера такого никогда не скажет!