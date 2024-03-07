Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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Часом, не фейк ли вброс видео 5 марта с Такером Карлсоном? Если да — зачем?

Часом, не фейк ли вброс видео 5 марта с Такером Карлсоном? Если да — зачем?

5 марта 2024 г. некоторые веб ресурсы распространили видео с якобы предупреждением россиян о планирующихся в отношении России «ужасных провокациях».

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Комментарии
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Нина Бакалина
А  что  сказали  наши  СМИ  ?????
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11 час.
Alex Nемо
Начать нужно с того что Такер не говорит на русском. Раз его речь не слышна на видео значит это фейк, а если точнее то провокация именно с целью подставить самого Такера в первую очередь. &quot;Источники в ЦРУ&quot;  - одно это уже является основанием для, как минимум, его задержания с целью выявления этих самых источников! Ни один из здравомыслящих серьезных журналистов уровня Такера такого никогда не скажет!
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10 час.
Игорь Олегович
Лажа.
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7 час.

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