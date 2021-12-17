Смехотерапия

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    У нас примерно то же самое. Попробуй не встать сразу же после будильника! Этот Толстожопый Толстопуз будет всеми свои...Аццкий сотона
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Добрая история

Добрая история

Сегодня, в центре Санкт Петербурга, произошла эта душещипательная история, которая закончилась. После тренировки, я не спеша брёл по улице Марата, остановился на светофоре и вдруг услышал, как кто-то отчаянно кричал : Филя! Филя! Филечка! Девушка бежала со стороны парка Театра юного зрителя - Вы не видели, здесь маленькая такса не пробегала? , - спросила она, еле переведя дыхание - Нет, - ответил я, и мы побежали вместе - Чо случилось, - на ходу поинтересовался мужик, - грабят кого? - Таксу преследуем, - говорю - Приметы есть, - спрашивает, - может привычки какие, особенности.

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