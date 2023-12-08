Решение принято: части пенсионеров установили минималку в 24 500 рублей - какие условия

АНГЕЛ АНГЕЛ

Не надо ни кому лезть и разваливать Россию, ее политики и чиновники сами успешно разваливают такими темпами которых не было даже во время революции и ВОВ. Каждый регион живет и зависит от местного пошива политиков и чиновников со своими МРОТ, прожиточным минимум, пенсиями, социальными выплатами, ценами, тарифами на ЖКХ и т.д. и все это зависит от их аппетитов и своего понятия личного благосостояния своей семь с родственниками и блатных в бизнесе которые на них пашут... Сто то власть в России ни как не хочет привязать свои зарплаты со льготами, премиями, доплатами и т.д. к прожиточному минимуму и не превышающих их чем в три раза, тогда поверьте нашлись бы средства платить нормальные пенсии, был бы справедливый прожиточный минимум и т.д. А наши так называемые "народные" избранники с сентября подняли себе зарплаты от 800тыс.руб в 2 раза и ни чего ссы в глаза божья роса.... Их надо на нары за использование своего служебного положения, а они своими зажравшимися рожами рассказываю кому на Руси жить хорошо...