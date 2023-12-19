Немцев и австралийцев изгнали из русского бизнеса: Подписан приказ о двух компаниях

Компании Wintershall и OMV лишились долей в русских активах.Приказ о фактическом изгнании немецкой компании Wintershall и австрийской OMV из России и лишении их активов на русских нефтегазовых месторождениях подписан и опубликован.
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